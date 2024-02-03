МЗС відправило ноту протесту Нікарагуа через візит делегації рф із окупованого Криму
МЗС України передало офіційну ноту протесту Нікарагуа. Причиною для неї став візит російської делегації до цієї країни з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.
"У зв’язку з приїздом російської делегації з тимчасово окупованого Криму до Нікарагуа Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту", - каже він, зазначивши, що українською стороною протест було заявлено 31 січня.
У МЗС наголошують, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.
"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - підкреслюють в міністерстві.
Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року - з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.
Про цей випадок порушення суверенітету України стало відомо після моніторингу іспаномовних джерел інформації Представництвом президента України в Криму.