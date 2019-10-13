ПОЛІТИКА НОВИНИ"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС відреагувало на зустріч Ердогана із "депутатами" від анексованого Криму
Фото: slovoidilo.ua
В МЗС України відреагували на інформацію про зустріч "депутатів" з анексованого РФ Криму із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомляє "Європейська Правда".
"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС",- заявили у міністерстві закордонних справ.
Сьогодні стало відомо про зустріч із Ердоганом російської парламентської делегації, у склад якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.
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