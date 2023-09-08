МЗС закликає світ накласти санкції через "вибори" на окупованих територіях

Українське Міністерство закордонних справ ініціює нові міжнародні санкції через так звані "вибори" росії на окупованих територіях і закликає світ не визнавати їхні "результати".

Про це МЗС пише на сайті.

"Дії росії грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій", - йдеться на сайті.

Українське відомство закликає партнерів засудити нікчемні і свавільні дії росії і не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися.

В міністерстві додали, що особи, які причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво рф, представників окупаційних адміністрацій і виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності.