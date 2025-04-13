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МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів

13 квітня 2025, 14:55
МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
Фото: МЗС України
Міністр МЗС наголосив, що росія не пристає на пропозицію США щодо перемир'я й нарощує терор
Україна повідомляє партнерів і міжнародні установи про удар рф по Сумах, унаслідок якого загинула 21 людина і ще понад 80 дістали поранення, і закликає союзників до рішучої реакції на воєнний злочин окупантів.
 
Про це у соціальній мережі Х заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
"Саме зараз, уранці у Вербну неділю, коли віряни йдуть до церкви святкувати вхід Господній у Єрусалим, росія завдала жахливого удару по житловому району міста Суми. Багато мирних жителів були вбиті та поранені. Починати таку атаку на велике християнське свято – це абсолютне зло. Ми ділимося детальною інформацією про цей воєнний злочин зі всіма нашими партнерами та міжнародними установами. Ми закликаємо всі столиці й штаб-квартири рішуче відреагувати", – зазначив глава МЗС.
 
Він наголосив, що росія нарощує терор і другий місяць поспіль відмовляється прийняти пропозицію США щодо повного припинення вогню, яку Україна беззастережно прийняла ще 11 березня.
 
"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові можливості ППО й посилити тиск на москву. Сила – це єдина мова, яку вони можуть зрозуміти, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", – сказав Сибіга.

 

обстрілСумивійна в Україніросія окупанти

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