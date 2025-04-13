МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів

Міністр МЗС наголосив, що росія не пристає на пропозицію США щодо перемир'я й нарощує терор

Україна повідомляє партнерів і міжнародні установи про удар рф по Сумах, унаслідок якого загинула 21 людина і ще понад 80 дістали поранення, і закликає союзників до рішучої реакції на воєнний злочин окупантів.

Про це у соціальній мережі Х заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Саме зараз, уранці у Вербну неділю, коли віряни йдуть до церкви святкувати вхід Господній у Єрусалим, росія завдала жахливого удару по житловому району міста Суми. Багато мирних жителів були вбиті та поранені. Починати таку атаку на велике християнське свято – це абсолютне зло. Ми ділимося детальною інформацією про цей воєнний злочин зі всіма нашими партнерами та міжнародними установами. Ми закликаємо всі столиці й штаб-квартири рішуче відреагувати", – зазначив глава МЗС.