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На €13 млн оштрафували компанію у Литві за невиконання санкцій щодо рф

07 серпня 2024, 12:09
На €13 млн оштрафували компанію у Литві за невиконання санкцій щодо рф
Фото: news.mail.ru
Також вилучили та конфіскували шість напівпричепів.
Литовська митниця склала протокол на компанію-експортера автомобілів за невиконання накладених на росію санкцій. Сума штрафу склала понад 13 мільйонів євро.
 
Про це йдеться у повідомленні литовської митниці.
 
Компанія, що зареєстрована в Литві, була оштрафована на 13,6 млн євро. Також вилучили та конфіскували шість напівпричепів.
 
Зазначається, що компанія не дотримувалася міжнародних санкцій під час угод із фірмами з Казахстану, білорусі та Туреччини, що призвело до затримання транспортних засобів і розцінювання цього як порушення санкцій.
 
Після того, як литовська митниця почала застосовувати більш суворі заходи перевірки, такі санкції вже не вперше застосовуються до компаній за порушення Закону про міжнародні санкції.
Литвасанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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