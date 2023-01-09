Матеріали:
Теми:
ЗДОРОВ'Я

На $1 мільйон Японія передала ліків в українські лікарні

09 січня 2023, 13:36
На $1 мільйон Японія передала ліків в українські лікарні
Фото: te.20minut.ua
Лікарні у найбільш уражених війною регіонах України отримали ліки вартістю 1 мільйон доларів за підтримки Японії.
"29 закладів охорони здоров’я у найбільш уражених війною росії проти України регіонах отримали медичні препарати за підтримки неурядової організації Peace Winds Japan (PW) вартістю 1 млн доларів", – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
 
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення рф лікарні вже отримали 1 101 898 одиниць препаратів, серед яких понад 90 найменувань. БО "100% Життя" доставила препарати в медзаклади Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської областей та міста Києва.
 
Допомога надається за підтримки Peace Winds Japan та Japan Platform.
 
Неурядова організація Peace Winds Japan займається підтримкою людей, які перебувають у скрутному становищі в зоні бойових дій. Організація працює у 33 регіонах світу, які стикнулись із воєнними діями і збройними конфліктами. PW бере участь у наданні екстреної гуманітарної допомоги, реконструкції та розвитку по всьому світу.
 
ЯпоніяЛікидопомога

Останні матеріали

Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється