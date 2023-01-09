На $1 мільйон Японія передала ліків в українські лікарні

Лікарні у найбільш уражених війною регіонах України отримали ліки вартістю 1 мільйон доларів за підтримки Японії.

"29 закладів охорони здоров’я у найбільш уражених війною росії проти України регіонах отримали медичні препарати за підтримки неурядової організації Peace Winds Japan (PW) вартістю 1 млн доларів", – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення рф лікарні вже отримали 1 101 898 одиниць препаратів, серед яких понад 90 найменувань. БО "100% Життя" доставила препарати в медзаклади Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської областей та міста Києва.

Допомога надається за підтримки Peace Winds Japan та Japan Platform.

Неурядова організація Peace Winds Japan займається підтримкою людей, які перебувають у скрутному становищі в зоні бойових дій. Організація працює у 33 регіонах світу, які стикнулись із воєнними діями і збройними конфліктами. PW бере участь у наданні екстреної гуманітарної допомоги, реконструкції та розвитку по всьому світу.