На 9 травня до москви приїде лише лідер Киргизстану

На святкування Дня перемоги до столиці росії приїде лише один іноземний гість – президент Киргизстану Садир Жапаров.

Пише про це російська газета "Вєдомості".

На святкування Дня перемоги главу Киргизстану запросили в кінці березня.

В рамках травневого візиту передбачається відвідування урочистих заходів, а також перемовини путіна і Жапарова.

Прессекретар кремля Дмітрій Пєсков не відповів на запит газети про те, чи ще хтось з іноземних очільників прибудуть до російської столиці на 9 травня.

Торік на святкування Дня перемоги до москви не приїхав жоден лідер іноземної держави.