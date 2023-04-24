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На 9 травня до москви приїде лише лідер Киргизстану

24 квітня 2023, 14:26
На 9 травня до москви приїде лише лідер Киргизстану
Пагорб Слави. Львів. Фото: zaxid.net
На святкування Дня перемоги до столиці росії приїде лише один іноземний гість – президент Киргизстану Садир Жапаров.

Пише про це російська газета "Вєдомості". 

На святкування Дня перемоги главу Киргизстану запросили в кінці березня. 

В рамках травневого візиту передбачається відвідування урочистих заходів, а також перемовини путіна і Жапарова.

Прессекретар кремля Дмітрій Пєсков не відповів на запит газети про те, чи ще хтось з іноземних очільників прибудуть до російської столиці на 9 травня.

Торік на святкування Дня перемоги до москви не приїхав жоден лідер іноземної держави.

РосіяМосква9 травня

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