На 9 травня до москви приїде лише лідер Киргизстану
Пише про це російська газета "Вєдомості".
На святкування Дня перемоги главу Киргизстану запросили в кінці березня.
В рамках травневого візиту передбачається відвідування урочистих заходів, а також перемовини путіна і Жапарова.
Прессекретар кремля Дмітрій Пєсков не відповів на запит газети про те, чи ще хтось з іноземних очільників прибудуть до російської столиці на 9 травня.
Торік на святкування Дня перемоги до москви не приїхав жоден лідер іноземної держави.