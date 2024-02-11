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На атомній електростанції "Шинон" на заході Франції сталася пожежа – Reuters

11 лютого 2024, 14:17
На атомній електростанції
Фото: AFP
Два реактори зупинили роботу.

Оператор ядерної енергетики EDF зупинив два реактори АЕС в Шиноні на заході Франції після пожежі у неатомному секторі станції сьогодні вранці.

Про це пише Reuters.

"Виробничий блок номер 3 на атомній електростанції Шинон зупинився автоматично відповідно до систем безпеки та захисту реактора", — йдеться в заяві EDF, додаючи, що він також зупинив реактор № 4, який з’єднаний з реактором № 3.

Служба ядерної безпеки Франції заявила в окремій заяві, що пожежа призвела до відключення електроенергії на станції, що призвело до автоматичного відключення реакторів. Пожежу було ліквідовано.

Шинон є однією з найстаріших атомних станцій Франції.

ФранціяАЕСпожежавійна в Україніросія окупанти

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