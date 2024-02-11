На атомній електростанції "Шинон" на заході Франції сталася пожежа – Reuters
Оператор ядерної енергетики EDF зупинив два реактори АЕС в Шиноні на заході Франції після пожежі у неатомному секторі станції сьогодні вранці.
Про це пише Reuters.
"Виробничий блок номер 3 на атомній електростанції Шинон зупинився автоматично відповідно до систем безпеки та захисту реактора", — йдеться в заяві EDF, додаючи, що він також зупинив реактор № 4, який з’єднаний з реактором № 3.
Служба ядерної безпеки Франції заявила в окремій заяві, що пожежа призвела до відключення електроенергії на станції, що призвело до автоматичного відключення реакторів. Пожежу було ліквідовано.
Шинон є однією з найстаріших атомних станцій Франції.