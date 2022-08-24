НОВИНИЯхта, якою раніше володів голова правління найбільшого виробника труб для нафтогазової галузі OAO TMK дмитро пумп’янський залучила 63 ставки на Гібралтарі під час першого публічного аукціону з продажу майна, конфіскованого після початку війни в УкраїніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На аукціоні вперше продали конфісковану яхту підсанкційного російського мільярдера
На Гібралтарі пройшов аукціон з продажу суперяхти “Аксіома”, яка раніше належала російському олігарху дмитру пумп’янському, проти якого діють санкції ЄС, Великої Британії, США та Канади.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Розкішна яхта, якою раніше володів підсанкційний мільярдер дмитро пумп’янський залучила 63 ставки на Гібралтарі під час першого публічного аукціону з продажу майна, конфіскованого після початку війни в Україні", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що влада Гібралтару затримала "плавучий палац з пейзажним басейном і 3D-кінотеатром" ще у березні, однак на продаж її було виставлено лише нещодавно.
Інформація про ціну лота та переможця аукціону поки залишається конфіденційною й буде оприлюднена після завершення транзакції.
Зауважимо, що після початку російського вторгнення до України, по всьому світу затримали кілька яхт російських олігархів, однак поки що лише “Аксіому” пумп’янського було продано.
дмитро пумп'янський - голова правління найбільшого виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK. Його статки оцінюють у 2 млрд дол.
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