На Бахмутському напрямку окупанти відступили до 2 км на окремих ділянках – Сирський

Попри значну концентрацію військ та гучні заяви окупантів про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити Бахмут.

Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку ЗСУ там здійснюють ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф, котрі зазнали поразки та відійшли.

"Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває" - повідомив Сирський.

Він також відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії.

"Як казав Карл Фон Клаузевіц: "Війна ведеться до перемоги. І крапка. Слава Україні!" - додав командувач.