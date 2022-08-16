На Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією"

В міноборони росії очікувано заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація

У Джанкойському районі окупованого росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь, є інформація про детонацію на складі боєприпасів.

Про це повідомив один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Він написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".