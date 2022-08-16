На Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією"
У Джанкойському районі окупованого росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь, є інформація про детонацію на складі боєприпасів.
Про це повідомив один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.
Він написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав вибухи у тимчасово окупованому Криму біля Джанкоя демілітаризацією у дії. Однак офіційних підтверджень завдання ударів від військового керівництва України наразі немає.
В міноборони росії заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація.
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