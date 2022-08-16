RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією"

Микола
Лесів
В міноборони росії очікувано заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація
На Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією"

У Джанкойському районі окупованого росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь, є інформація про детонацію на складі боєприпасів.

Про це повідомив один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Він написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав вибухи у тимчасово окупованому Криму біля Джанкоя демілітаризацією у дії. Однак офіційних підтверджень завдання ударів від військового керівництва України наразі немає.

В міноборони росії заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2022 10:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Український контрнаступ у Херсоні має невеликі шанси, вважає чомусь The Economist

Український контрнаступ у Херсоні має невеликі шанси, вважає чомусь The Economist

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.