На Банковій впевнені, що рф не проведе "референдуми" на окупованих територіях

У Зеленського вважають, що постійні сигнали про проведення "голосування" свідчать про невпевненість москви щодо збереження контролю над тимчасово окупованими територіями

рф не проводитиме "референдуми" на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, оскільки не зможе утримати їх під своїм контролем.

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав в інтерв'ю LB.

На думку Жовкви, про це свідчать зміни дат проведення псевдореферендумів.

"Раніше йшлося про 11 вересня, тому що це збігається з єдиним днем ​​голосування в росії, потім почалися повідомлення про те, що, можливо, ці псевдореферендуми проходитимуть не у вересні, а пізніше. У будь-якому разі не хотілося б навіть це аналізувати, тому що ми впевнені, що такого "референдуму" не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем рф", - сказав заступник керівника ОП.

За його словами, постійні сигнали про проведення "голосування" свідчать про невпевненість москви щодо збереження контролю над тимчасово окупованими територіями.

"Тому все, що в кремлі роблять - транслюють подібну інформацію внутрішньої російської аудиторії", - підсумував Жовква.