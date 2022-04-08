RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Банковій впевнені, що рф не проведе "референдуми" на окупованих територіях

У Зеленського вважають, що постійні сигнали про проведення "голосування" свідчать про невпевненість москви щодо збереження контролю над тимчасово окупованими територіями
На Банковій впевнені, що рф не проведе "референдуми" на окупованих територіях

рф не проводитиме "референдуми" на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, оскільки не зможе утримати їх під своїм контролем.

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав в інтерв'ю LB.

На думку Жовкви, про це свідчать зміни дат проведення псевдореферендумів.

"Раніше йшлося про 11 вересня, тому що це збігається з єдиним днем ​​голосування в росії, потім почалися повідомлення про те, що, можливо, ці псевдореферендуми проходитимуть не у вересні, а пізніше. У будь-якому разі не хотілося б навіть це аналізувати, тому що ми впевнені, що такого "референдуму" не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем рф", - сказав заступник керівника ОП.

За його словами, постійні сигнали про проведення "голосування" свідчать про невпевненість москви щодо збереження контролю над тимчасово окупованими територіями.

"Тому все, що в кремлі роблять - транслюють подібну інформацію внутрішньої російської аудиторії", - підсумував Жовква.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2022 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.