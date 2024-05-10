На базі поблизу Ризького аеропорту розмістять близько 700 солдатів НАТО

Бойова група розширеної присутності НАТО в Латвії з 2017 року розміщена на Адазькій базі.

У Латвії цього року почнеться розгортання бригадного штабу і підтримуючих підрозділів союзників на військовій базі "Цері" в Марупському краї.



Про це заявив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс, якого цитує Delfi.

В межах підготовки до збільшення бойової групи розширеної присутності НАТО в Латвії до рівня бригади на базі планується розмістити майже 700 солдатів сил союзників.

Роботи вже розпочато і вони завершаться 2025 року, повідомив міністр.

У "Цері" недалеко від Ризького аеропорту зараз перебуває 17-й батальйон бойової підтримки Земессардзе (Національна гвардія Латвії).

Бойова група розширеної присутності НАТО в Латвії з 2017 року розміщена на Адазькій базі. До неї входять близько 1900 військовослужбовців з 11 країн – Албанії, Чехії, Ісландії, Італії, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та Канади. Керує групою Канада.

З розширенням бойової групи до рівня бригади до цих сил приєднається і шведський контингент. Передбачається, що перші шведські механізовані підрозділи прибудуть до Латвії на початку наступного року.

Солдати країн НАТО також дислоковані на базі в Лієлварді та на базі Національних збройних сил у Ризі.