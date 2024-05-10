Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На базі поблизу Ризького аеропорту розмістять близько 700 солдатів НАТО

10 травня 2024, 13:31
На базі поблизу Ризького аеропорту розмістять близько 700 солдатів НАТО
Фото: з вільних джерел
Бойова група розширеної присутності НАТО в Латвії з 2017 року розміщена на Адазькій базі.

У Латвії цього року почнеться розгортання бригадного штабу і підтримуючих підрозділів союзників на військовій базі "Цері" в Марупському краї.

Про це заявив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс, якого цитує Delfi.

В межах підготовки до збільшення бойової групи розширеної присутності НАТО в Латвії до рівня бригади на базі планується розмістити майже 700 солдатів сил союзників.

Роботи вже розпочато і вони завершаться 2025 року, повідомив міністр.

У  "Цері" недалеко від Ризького аеропорту зараз перебуває 17-й батальйон бойової підтримки Земессардзе (Національна гвардія Латвії).

Бойова група розширеної присутності НАТО в Латвії з 2017 року розміщена на Адазькій базі. До неї входять близько 1900 військовослужбовців з 11 країн – Албанії, Чехії, Ісландії, Італії, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та Канади. Керує групою Канада.

З розширенням бойової групи до рівня бригади до цих сил приєднається і шведський контингент. Передбачається, що перші шведські механізовані підрозділи прибудуть до Латвії на початку наступного року.

Солдати країн НАТО також дислоковані на базі в Лієлварді та на базі Національних збройних сил у Ризі.
НАТОЛатвіявійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс в суді Нью Йорка –– Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс в суді Нью Йорка –– Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється