На базі відпочинку на Харківщині на людей впало дерево, двоє загиблих

На базі відпочинку у Вовчанському районі Харківської області внаслідок сильного вітру на трьох людей впало дерево, двоє загиблих.

Інцидент стався 28 червня на базі відпочинку в селищі міського типу Старий Салтів, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Дерево впало на трьох людей, 48-річна жінка загинула на місці, а 27-річна дівчина та 28-річний чоловік дістали серйозні травми.

Як передає "Інтерфакс-Україна", 29 червня 27-річна жінка померла в лікарні.

Поліція внесла інформацію про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що через негоду у Києві постраждало дві людини і ще одна особа загинула у місті Буча на Київщині.