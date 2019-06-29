CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа базі відпочинку у Вовчанському районі Харківської області внаслідок сильного вітру на трьох людей впало дерево, двоє загиблих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На базі відпочинку на Харківщині на людей впало дерево, двоє загиблих
29 червня 27-річна жінка померла в лікарні
Фото: з вільних джерел
Інцидент стався 28 червня на базі відпочинку в селищі міського типу Старий Салтів, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Дерево впало на трьох людей, 48-річна жінка загинула на місці, а 27-річна дівчина та 28-річний чоловік дістали серйозні травми.
Як передає "Інтерфакс-Україна", 29 червня 27-річна жінка померла в лікарні.
Поліція внесла інформацію про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що через негоду у Києві постраждало дві людини і ще одна особа загинула у місті Буча на Київщині.
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