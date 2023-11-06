На Близький Схід прибула американська атомна субмарина з ракетами

Командування збройних сил США заявило, що на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами.

Про це повідомляє CNN.

Субмарина класу Ohio рухається по Суецькому каналу в бік Червоного моря.

Військові рідко доповідають про пересування атомних підводних човнів з балістичними ракетами.

Судна такого типу працюють в умовах цілковитої таємності.

Публічне оголошення про пересування підводного човна на Близькому Сході є сигналом стримування, спрямованим проти Ірану та його маріонеток у регіоні, вважає американський телеканал.

Адже атомний підводний човен, назва якого не розголошується, приєднався до низки інших об’єктів ВМС США, які вже перебувають у цьому регіоні.

Після нападу Хамас, США відправили моряків і морську піхоту до Ізраїлю.