На Близький Схід прибула американська атомна субмарина з ракетами
Про це повідомляє CNN.
Субмарина класу Ohio рухається по Суецькому каналу в бік Червоного моря.
Військові рідко доповідають про пересування атомних підводних човнів з балістичними ракетами.
Судна такого типу працюють в умовах цілковитої таємності.
Публічне оголошення про пересування підводного човна на Близькому Сході є сигналом стримування, спрямованим проти Ірану та його маріонеток у регіоні, вважає американський телеканал.
Адже атомний підводний човен, назва якого не розголошується, приєднався до низки інших об’єктів ВМС США, які вже перебувають у цьому регіоні.
Після нападу Хамас, США відправили моряків і морську піхоту до Ізраїлю.