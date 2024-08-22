Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Близький Схід прибув ще один авіаносець США з винищувачами F-35C

22 серпня 2024, 14:55
На Близький Схід прибув ще один авіаносець США з винищувачами F-35C
Фото: cnn.gr
Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21.
Авіаносна ударна група Військово-морських сил Сполучених Штатів прибула на Близький Схід.
 
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
 
До групи увійшов авіаносець USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C на борту.
 
Авіаносець є флагманом третьої авіаносної ударної групи. Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21 та авіакрилом CVW 9.
 
USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)”, ‒ йдеться у повідомленні.
 
Раніше Сполучені Штати передислокували в регіон авіаносну групу на чолі з авіаносцем USS Theodore Roosevelt.
 
Також у зоні відповідальності CENTCOM перебуває атомний підводний човен (USS Georgia), озброєний крилатими ракетами.

 

СШАБлизький Східвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється