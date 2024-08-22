На Близький Схід прибув ще один авіаносець США з винищувачами F-35C
22 серпня 2024, 14:55
Фото: cnn.gr
Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21.
Авіаносна ударна група Військово-морських сил Сполучених Штатів прибула на Близький Схід.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
До групи увійшов авіаносець USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C на борту.
Авіаносець є флагманом третьої авіаносної ударної групи. Військовий корабель супроводжується ескадрою есмінців DESRON 21 та авіакрилом CVW 9.
“USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)”, ‒ йдеться у повідомленні.
Раніше Сполучені Штати передислокували в регіон авіаносну групу на чолі з авіаносцем USS Theodore Roosevelt.
Також у зоні відповідальності CENTCOM перебуває атомний підводний човен (USS Georgia), озброєний крилатими ракетами.