На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS – Зеленський

Президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання.

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада провів селекторну нараду. Він заявив, що наша держава від міжнародних партнерів отримала додаткові системи NASAMS.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, під час селектору президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання.

“На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими. Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні. Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи”, - розповів Володимир Зеленський.