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На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS – Зеленський

07 листопада 2023, 14:41
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS – Зеленський
Фото: Укрінформ
Президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання.

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада провів селекторну нараду. Він заявив, що наша держава від міжнародних партнерів отримала додаткові системи NASAMS.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, під час селектору президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання. 

На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими.  Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.  Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи”, - розповів Володимир Зеленський.

NASAMSвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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