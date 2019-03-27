На будівництві казарм для військових фірма розікрала 14,4 млн грн
За даними слідства, в 2018 році Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони уклало з приватною будівельною компанією кілька договорів на виконання робіт із будівництва житла для військовослужбовців на території міста Новоград-Волинський Житомирської області. Сума замовлення склала 54,5 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Києва у середу.
У подальшому на банківські рахунки вказаної будівельної компанії в якості авансового платежу було перераховано близько 15 млн гривень, за які упродовж трьох місяців з моменту отримання підрядник мав закупити необхідні для будівництва матеріали, конструкції та вироби.
Однак директор підрядної фірми разом з іншими службовими особами цієї компанії, провели ряд безтоварних операцій з підконтрольними фірмами. Тобто вивели державні кошти в тіньовий сектор економіки. Привласнені кошти зловмисники витратили на купівлю нерухомості, особистих транспортних засобів та інші потреби.
В підсумку, за даними експертизи, державному бюджету завдано збитки на суму понад 14,4 млн гривень.
За результатом розслідування трьом особам, а саме засновнику, директору та головному бухгалтеру вказаної будівельної фірми оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Правоохоронці не вказують назву компанії, втім за даними джерел УП в правоохоронних органах, мова йде про ТОВ "Перша будівельно-монтажна група".
На даний час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешт наявного майна.
Крім того вживаються заходи цивільного-правового характеру щодо стягнення з компанії вказаних коштів.
Зазначається також, що в свою чергу Міністерство оборони ще у 2018 році розірвало договори з цим підрядником.
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