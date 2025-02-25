На ЧАЕС досі гасять осередки тління внаслідок атаки російського дрона

Радіаційний фон у зоні відчуження залишається стабільним.

Станом на 16:30 25 лютого на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС продовжують роботи з виявлення та ліквідації осередків тління.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Для робіт використовують дрони.

Водночас тривають роботи з часткового розкривання конструкцій для кращого доступу до вогнищ.