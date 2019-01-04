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На Чернігівщині невідомі побили пожежників, які приїхали гасити суху траву

Рятувальників госпіталізовано, нападників шукають
31 березня, під час ліквідації пожежі сухої рослинності поблизу с. Серединка Чернігівської області, невідомі побили пожежників.
На Чернігівщині невідомі побили пожежників, які приїхали гасити суху траву Фото: Николай Чечеткин

Командир відділення і водій Олішевського пожежно-рятувального підрозділу дістали травми різного ступеня тяжкості й були доправлені в лікарню.

"Подивіться на ці фото. Саме такий вигляд нині мають більшість українських сіл. І ми ще навіть не наблизилися до пожежонебезпечного періоду. Я шокований тим, що тепер не лише з байдужістю громадян і вогнем нам доводиться боротися, а й з відкритою агресією", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, інформує LB.ua.

Нині працівники Чернігівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області проводять слідчі дії.

Нагадаємо, у лютому в Україні почастішали пожежі сухої страви на відкритій місцевості, рятувальники просять громадян не допускати займань, оскільки пожежі швидко поширюються навіть у безвітряну погоду, вбиваючи птахів і тварин, знищуючи родючий шар грунту і загрожуючи помешканням людей.     

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01 04 2019 14:20
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