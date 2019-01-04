На Чернігівщині невідомі побили пожежників, які приїхали гасити суху траву

31 березня, під час ліквідації пожежі сухої рослинності поблизу с. Серединка Чернігівської області, невідомі побили пожежників.

Командир відділення і водій Олішевського пожежно-рятувального підрозділу дістали травми різного ступеня тяжкості й були доправлені в лікарню.

"Подивіться на ці фото. Саме такий вигляд нині мають більшість українських сіл. І ми ще навіть не наблизилися до пожежонебезпечного періоду. Я шокований тим, що тепер не лише з байдужістю громадян і вогнем нам доводиться боротися, а й з відкритою агресією", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, інформує LB.ua.

Нині працівники Чернігівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області проводять слідчі дії.

Нагадаємо, у лютому в Україні почастішали пожежі сухої страви на відкритій місцевості, рятувальники просять громадян не допускати займань, оскільки пожежі швидко поширюються навіть у безвітряну погоду, вбиваючи птахів і тварин, знищуючи родючий шар грунту і загрожуючи помешканням людей.