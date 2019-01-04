На Чернігівщині невідомі побили пожежників, які приїхали гасити суху траву
Командир відділення і водій Олішевського пожежно-рятувального підрозділу дістали травми різного ступеня тяжкості й були доправлені в лікарню.
"Подивіться на ці фото. Саме такий вигляд нині мають більшість українських сіл. І ми ще навіть не наблизилися до пожежонебезпечного періоду. Я шокований тим, що тепер не лише з байдужістю громадян і вогнем нам доводиться боротися, а й з відкритою агресією", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, інформує LB.ua.
Нині працівники Чернігівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області проводять слідчі дії.
Нагадаємо, у лютому в Україні почастішали пожежі сухої страви на відкритій місцевості, рятувальники просять громадян не допускати займань, оскільки пожежі швидко поширюються навіть у безвітряну погоду, вбиваючи птахів і тварин, знищуючи родючий шар грунту і загрожуючи помешканням людей.
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