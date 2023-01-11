На Чернігівщині почали встановлення модульних металевих мостів із Франції

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки напередодні.

Чернігівська область наприкінці 2022 року отримала конструкції трьох мостів від французької гуманітарної місії. Їх встановлять замість зруйнованих внаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки напередодні. Проїзна частина готова до експлуатації – спеціальне покриття було нанесене ще на заводі.

Зараз проводиться підготовка до влаштування перехідних монолітних плит. Коли вони будуть готові, розпочнуться роботи з влаштування підходів до мосту. А далі відповідно – рух транспорту.

Під час активних бойових дій російських окупантів на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Після деокупації області дорожники відновили проїзд на 20 локаціях.