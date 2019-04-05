На Чернігівщині військовий пенсіонер набив гараж боєприпасами
За отриманою оперативною інформацією про незаконне зберігання боєприпасів у величезних обсягах, 3 травня поліцейські провели санкціонований обшук у гаражі відставного офіцера, повідомляє Нацполіція.
"У звичайному гаражному боксі посеред одного з міських автокооперативів оперативники карного розшуку разом з вибухотехніками та кінологами поліції виявили рекордний арсенал. Самих лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже дві сотні, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук. Всі боєприпаси поліція вилучила", - йдеться в повідомленні.
Фото:Нацполіція
Власника гаражного арсеналу затримано. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).
Фото:Нацполіція
"Поліція з’ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна - банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами", - додали в поліції.
Нагадаємо, що у Київській області поліцейські затримали трьох осіб, які планували вбити львівського кримінального авторитета.
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