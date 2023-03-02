На чиєму боці погодні умови на фронті — розвідка Британії

Як зміна погоди навесні, а саме відлига, вплине на ситуацію на фронті проаналізувала розвідка Британії.

Українські війська і далі продовжують оборону Бахмута Донецької області, проте через підвищення температури зараз утворюються бездоріжжя, а це обмежує пересування по пересіченій місцевості.

Про це розповіло міноборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Йдеться в Twitter.

Погане пересування по пересіченій місцевості зазвичай забезпечує певну військову перевагу силам, що обороняються, пишуть британці.

Денна температура ґрунту підвищилася і зараз в основному вище нуля. Вночі заморозки, а вдень відлиги тримаються з середини лютого і така погода протримається, ймовірно до наступного тижня.

Тепліша погода ще більше зменшать пересування по пересіченій місцевості .

“Майже напевно, що наприкінці березня ППМ буде найгіршим після остаточної відлиги. Це призведе до ще більшої напруги в наземних операціях і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по пересіченій місцевості в районі Бахмута”, - йдеться в повідомленні.

Днями стало відомо, що росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні.