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На даху товарняка в Харківській області насмерть вдарило струмом 17-річного хлопця

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції смт Сахновщина виявлено двох юнаків з ознаками ураження електричним струмом"
У Харківській області в результаті ураження струмом на даху товарного вагона загинув 17-річний хлопець, ще одного хлопця госпіталізували.
На даху товарняка в Харківській області насмерть вдарило струмом 17-річного хлопця Фото: upakovano.ru

Трагедія сталася ввечері 26 квітня, повідомили у відділі комунікації поліції області.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції смт Сахновщина виявлено двох юнаків з ознаками ураження електричним струмом. Один з потерпілих був на даху товарного вагона без ознак життя, а інший в несвідомому стані поруч із вагоном", - йдеться в повідомленні.

На місці правоохоронці встановили, що 17-річні юнаки, розважаючись, залізли на вагони, де їх вдарило струмом. Один з них загинув на місці, а інший отримав 70% опіків тіла.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Зараз встановлюються всі обставини події.

 

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27 04 2019 18:26
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