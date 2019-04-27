CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харківській області в результаті ураження струмом на даху товарного вагона загинув 17-річний хлопець, ще одного хлопця госпіталізували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На даху товарняка в Харківській області насмерть вдарило струмом 17-річного хлопця
"До поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції смт Сахновщина виявлено двох юнаків з ознаками ураження електричним струмом"
Фото: upakovano.ru
Трагедія сталася ввечері 26 квітня, повідомили у відділі комунікації поліції області.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції смт Сахновщина виявлено двох юнаків з ознаками ураження електричним струмом. Один з потерпілих був на даху товарного вагона без ознак життя, а інший в несвідомому стані поруч із вагоном", - йдеться в повідомленні.
На місці правоохоронці встановили, що 17-річні юнаки, розважаючись, залізли на вагони, де їх вдарило струмом. Один з них загинув на місці, а інший отримав 70% опіків тіла.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Зараз встановлюються всі обставини події.
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27 04 2019 18:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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