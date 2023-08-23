На День Незалежності Україну відвідають депутати 14 країн та Європарламенту

Партнери обговорять подальшу підтримку нашої держави у війні з росією.

23 та 24 серпня Київ відвідають депутати парламентів 14 держав та Європейського парламенту.



Про це пише видання EER.



23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської Платформи, де будуть присутні члени делегації.

У четвер, 24 серпня, в День Незалежності України, депутати відвідають аеродром у Гостомелі та місто Ірпінь. З представниками урядів європейських країн планується обговорити ситуацію у сфері безпеки та надання Україні допомоги, необхідної для стратегічної перемоги, притягнення рф до відповідальності, компенсація завданих війною збитків.

Голова комісії парламенту Естонської республіки із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що міжнародна делегація прагне висловити Україні тверду підтримку.

З візитом до України приїдуть делегати від Австрії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Іспанії, Ірландії, Ісландії, Канади, Литви, Польщі, Португалії, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Європейського парламенту, які входять до створеної для підтримки України всесвітньої парламентської мережі United4Ukraine.

Заплановані зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і керівниками парламентських комісій, урядовцями.