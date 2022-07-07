На держустанови відбулась нова кібератака - Держспецзв'язку
Про це повідомило Держспецзв’язку у Telegram
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування".
Пояснюється, що листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".
Таким чином, пристрій буде вражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
Українські спеціалісти вважають, що до розсилки листів причетна хакерська група UAC-0056, яка "засвітилася" при попередніх кібератаках на Україну.
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