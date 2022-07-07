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На держустанови відбулась нова кібератака - Держспецзв'язку

Українські спеціалісти вважають, що до розсилки листів причетна хакерська група UAC-0056
Причетні до попередніх кібератак на Україну хакери почали розсилати до держустанов листи, які при відкритті запускають шкідливу програму і вражають електронний пристрій.
На держустанови відбулась нова кібератака - Держспецзв Фото: espreso.tv

Про це повідомило Держспецзв’язку у Telegram

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування".

Пояснюється, що листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".

Таким чином, пристрій буде вражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Українські спеціалісти вважають, що до розсилки листів причетна хакерська група UAC-0056, яка "засвітилася" при попередніх кібератаках на Україну.

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07 07 2022 11:40
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