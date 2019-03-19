На домашнє насильство за рік поліції скаржилися майже 90 тисяч українок
Загалом у 2018-му на домашнє насильство скаржилися понад 115 тисяч українців, повідомили у прес-центрі Нацполіції України, інформує УНН.
Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що в Україні за 2018 зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс. Рік тому його офіційно опублікували у парламентському виданні “Голос України”.
Також зазначимо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. Зазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.
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