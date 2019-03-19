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На домашнє насильство за рік поліції скаржилися майже 90 тисяч українок

У 2018 році майже 90 тис. жінок скаржились на домашнє насильство
Зі скаргами на домашнє насильство до поліції упродовж 2018 року в Україні звернулися 89,5 тисяч жінок.
На домашнє насильство за рік поліції скаржилися майже 90 тисяч українок Фото: з вільних джерел

Загалом у 2018-му на домашнє насильство скаржилися понад 115 тисяч українців, повідомили у прес-центрі Нацполіції України, інформує УНН.

Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що в Україні за 2018 зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс. Рік тому його офіційно опублікували у парламентському виданні “Голос України”.

Також зазначимо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильствоЗазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.

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19 03 2019 14:56
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