CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі 15 лютого загинув один військовий, двоє поранені
Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Попасної та Золотого-4
Фото: ООС
Так, бойовики обстріляли українські позиції у районі Мар'їнки із протитанкового ракетного комплексу, в районі Кам'янки - з мінометів калібру 120 мм, повідомляє прес-центр штабу ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстрілювали українських захисників 6 разів:
- у районі Новоолександрівки - з мінометів калібру 120 мм;
- поблизу Нижнього - з мінометів калібру 82 мм;
- біля Золотого - з мінометів калібру 82 мм;
- біля Хутора вільний - з мінометів калібру 82 мм.
Також бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Попасної та Золотого-4.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь відкривали вогонь із чергових вогневих засобів, зазначили у штабі.
Нагадаємо, що 14 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 8 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
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15 02 2019 19:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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