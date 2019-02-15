Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі 15 лютого загинув один військовий, двоє поранені

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Попасної та Золотого-4
З початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
На Донбасі 15 лютого загинув один військовий, двоє поранені Фото: ООС

Так, бойовики обстріляли українські позиції у районі Мар'їнки із протитанкового ракетного комплексу, в районі Кам'янки - з мінометів калібру 120 мм, повідомляє прес-центр штабу ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстрілювали українських захисників 6 разів:

  • у районі Новоолександрівки - з мінометів калібру 120 мм;
  • поблизу Нижнього - з мінометів калібру 82 мм;
  • біля Золотого - з мінометів калібру 82 мм;
  • біля Хутора вільний - з мінометів калібру 82 мм.

Також бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Попасної та Золотого-4.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь відкривали вогонь із чергових вогневих засобів, зазначили у штабі.

Нагадаємо, що 14 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 8 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 19:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.