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На Донбасі бойовики обстрілювали 21 раз, втрат серед військових немає

За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав
У зоні бойових дій на Донбасі 13 жовтня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.
На Донбасі бойовики обстрілювали 21 раз, втрат серед військових немає Фото: mil.gov.ua

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, передає "Громадське".

Так, обстріли з боку бойовиків фіксували поблизу Пісків, Водяного, Павлополя, Чермалика та Пищевика. Також обстрілювали неподалік Новолуганського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Зайцевого, Південного, Кримського та Попасної.

За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

Нагадаємо, що Бойовики на Донбасі сигналізують про готовність до розведення військ у Петрівському та Золотому.

 
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14 10 2019 09:30
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