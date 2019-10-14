CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 13 жовтня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі бойовики обстрілювали 21 раз, втрат серед військових немає
За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав
Фото: mil.gov.ua
Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, передає "Громадське".
Так, обстріли з боку бойовиків фіксували поблизу Пісків, Водяного, Павлополя, Чермалика та Пищевика. Також обстрілювали неподалік Новолуганського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Зайцевого, Південного, Кримського та Попасної.
За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.
Нагадаємо, що Бойовики на Донбасі сигналізують про готовність до розведення військ у Петрівському та Золотому.
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