CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 10 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі бойовики обстрілювали 25 разів: поблизу Золотого та Петрівського - тиша
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї
Так, обстріли бойовиків фіксували неподалік Водяного, Авдіївки, Пищевика, Новотроїцького, Павлополя, Мар’їнки та Новоселівки Другої. Також стріляли біля, Кримського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів та Катеринівки, повідомляє штаб Об'єднаних сил,передає "Громадське".
Обстрілів у районі Золотого та Петрівського, де планується розведення військ, не було.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення.
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