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На Донбасі бойовики обстрілювали 25 разів: поблизу Золотого та Петрівського - тиша

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї
У зоні бойових дій на Донбасі 10 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню.
На Донбасі бойовики обстрілювали 25 разів: поблизу Золотого та Петрівського - тиша

Так, обстріли бойовиків фіксували неподалік Водяного, Авдіївки, Пищевика, Новотроїцького, Павлополя, Мар’їнки та Новоселівки Другої. Також стріляли біля, Кримського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів та Катеринівки, повідомляє штаб Об'єднаних сил,передає "Громадське".

Обстрілів у районі Золотого та Петрівського, де планується розведення військ, не було.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення.

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11 10 2019 09:40
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