На Донбасі окупанти здійснили 13 обстрілів, один військовий загинув Ще один поранений

Один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення 30 квітня унаслідок обстрілів з боку бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі.

Фото: ООС

Загалом за минулу добу, за даними штабу, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 11 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил біля населених пунктів Павлопіль, Талаківка, Піски, Лебединське, Опитне, Широкине та біля міста Мар'їнка. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції військ: біля населених пунктів Троїцьке та Луганське. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 30 квітня двох окупантів було вбито ще трьох – поранено. Нагадаємо, що минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Лебединське і Піски. Втрат серед українських військових немає.

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