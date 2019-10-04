На Донбасі отримали поранення двоє українських військових
З початку доби бойовики тричі застосували важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями: з мінометів калібру 82 мм обстріляні позиції української армії поблизу Опитного і Пісків, поблизу Новозванівки зафіксований вогонь з 120-міліметрових мінометів, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Фейсбуці.
Бойовики також вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Павлополя, Широкиного і Авдіївки.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України