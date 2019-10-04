На Донбасі отримали поранення двоє українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі сьогодні протягом дня зафіксовані 6 обстрілів з боку бойовиків. В результаті ворожого вогню отримали поранення двоє українських військових.

З початку доби бойовики тричі застосували важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями: з мінометів калібру 82 мм обстріляні позиції української армії поблизу Опитного і Пісків, поблизу Новозванівки зафіксований вогонь з 120-міліметрових мінометів, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Фейсбуці.

Бойовики також вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Павлополя, Широкиного і Авдіївки.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.