На Донбасі під обстріл бойовиків потрапила аварійна бригада

Без світла наразі залишаються більше 300 споживачів

На території Попаснянського району Луганської області під обстріл бойовиків потрапила аварійна бригада ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", яка намагалась відновити світло для мешканців району.

"Роботи по ремонту лінії енергопостачання були негайно припинені, співробітникам довелося покинути небезпечне місце усунення аварії, адже це загрожувало життю кожного", - повідомляє прес-служба "ЛЕО" у Facebook.

За даними відомства, без світла наразі залишаються більше 300 споживачів.

Зазначається, що наступні роботи заплановано на 15 лютого, але після того, як бойовики нададуть гарантії про безпеку.

Повідомляється, що 13 лютого на території району в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії ВЛ-6кВ ПС "Золоте-2"-ТП 425.

Було знеструмлено 6 трансформаторних підстанцій, 5 з яких знаходиться на балансі ТОВ "ЛЕО", 1 ТП– насосна станція шахти "Золоте".

Нагадаємо, 13 лютого російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.