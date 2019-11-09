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На Донбасі шестеро військових отримали поранення

Кількість обстрілів зросла до 19
У вівторок, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
На Донбасі шестеро військових отримали поранення Фото: mil.gov.ua

У результаті обстрілу четверо військовослужбовців ООС отримали поранення, ще двоє - бойові травми, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Богданівки, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Гнутового, Красногорівки і Харчовика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 обстрілів: біля Катеринівки, Кримського, Новозванівки, Новотошківського, Майорська, Кримського та Попасної.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців не зафіксовано.

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11 09 2019 09:23
ТЕГИ: Донбас, оос
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