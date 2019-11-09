На Донбасі шестеро військових отримали поранення
У результаті обстрілу четверо військовослужбовців ООС отримали поранення, ще двоє - бойові травми, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Богданівки, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Гнутового, Красногорівки і Харчовика.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 обстрілів: біля Катеринівки, Кримського, Новозванівки, Новотошківського, Майорська, Кримського та Попасної.
З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців не зафіксовано.
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