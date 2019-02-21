CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 21 лютого, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму тиші з боку проросійських бойовиків, у результаті обстрілів двоє українських військових отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі внаслідок обстрілів поранено двох українських бійців
Біля Кримського окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс
Фото: ООС
Гібридні війська РФ двічі застосували заборонене озброєння. Зокрема, ворог гатив з мінометів калібру 82 мм по позиціях біля Пісків та Кримського, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
Опорні пункти в районі Водяного були обстріляні зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Позиції ООС біля Павлополя - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Кримського окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув.
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21 02 2019 19:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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