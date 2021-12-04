НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня внаслідок прицільного обстрілу бойовиків загинув український військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий
Бойовики цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись наявних домовленостей
Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що загиблий зазнав вогнепального кульового поранення, несумісного з життям. Про це заявила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ". Обстріли зафіксували саме в зоні відповідальності угрупування.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
Про смерть військового проінформували представників ОБСЄ.
В ОТУ "Північ" наголошують, що такі дії бойовиків вкотре підтверджують, що ті "цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись наявних домовленостей".
Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.
Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.
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12 04 2021 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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