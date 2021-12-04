На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий Бойовики цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись наявних домовленостей

У зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня внаслідок прицільного обстрілу бойовиків загинув український військовий.

Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що загиблий зазнав вогнепального кульового поранення, несумісного з життям. Про це з аявила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ". Обстріли зафіксували саме в зоні відповідальності угрупування. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Про смерть військового проінформували представників ОБСЄ.



Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що В ОТУ "Північ" наголошують, що такі дії бойовиків вкотре підтверджують, що ті "цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись наявних домовленостей".Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.

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