На Донбасі затримали бойовика, який охороняв уламки збитого МН17
Зазначається, що у ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 41-річний українець ще у липні 2014 року, після відбування покарання за зґвалтування в одній з колоній на окупованій території, відразу вирішив добровільно піти на службу до бойовиків, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Фото: dpsu.gov.ua
"Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де, зі слів затриманого, неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами, що одного разу навіть призвели до розстрілу місцевої жительки, яка не виконала якихось вимог проросійських найманців", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, підтвердити злочинну діяльність затриманого бойовика допомогли дані із соцмереж, де він "засвітився" на фоні уламків збитого збройними формуваннями РФ пасажирського літака "Boeing 777" трагічного рейсу MH17 малайзійських авіаліній.
"Він майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий "Boeing", була випущена з району окупованого на той час російськими найманцями населеного пункту Грабове Шахтарського району Донецької області.", - додали у ДПСУ.
Фото: dpsu.gov.ua
Повідомляється, що у листопаді 2014 року чоловік через активізацію бойових дій дезертирував з проросійського бандформування та тривалий час переховувався в окупованому Єнакієвому, а у лютому цього року вирішив налагодити "мирне" життя вже на контрольованій українським урядом частині Донеччини та з цією метою переїхав до Торецька.
За повідомленням прикордонників територіальним підрозділом Національної поліції у Донецькій області внесені дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
Нагадаємо, Міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
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