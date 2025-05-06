На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

Прокуратура розслідує злочин.

Троє військовослужбовців Збройних сил України були вбиті у полоні росіян поблизу села Новопіль Донецької області.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді. Після того як військові склали зброю, представники ЗС рф розстріляли їх з автоматичної зброї.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в прокуратурі.