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На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

06 травня 2025, 20:09
На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених
Фото: з вільного доступу
Прокуратура розслідує злочин.
Троє військовослужбовців Збройних сил України були вбиті у полоні росіян поблизу села Новопіль Донецької області. 
 
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
 
За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді. Після того як військові склали зброю, представники ЗС рф розстріляли їх з автоматичної зброї. 
 
"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в прокуратурі.
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