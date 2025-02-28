На Донеччині українські захисники знищили склад термобаричних боєприпасів – Генштаб
28 лютого 2025, 13:13
Скриншот з відео
Укрїнські військові уразили три важливі об'єкти для функціонування армії рф
Уночі проти 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських окупантів у районі Селидового, що на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Окрім того, українські військові завдали ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Серед них — Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському край рф, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії.
Результати ураження уточнюються.