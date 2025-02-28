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На Донеччині українські захисники знищили склад термобаричних боєприпасів – Генштаб

28 лютого 2025, 13:13
На Донеччині українські захисники знищили склад термобаричних боєприпасів – Генштаб
Скриншот з відео
Укрїнські військові уразили три важливі об'єкти для функціонування армії рф
Уночі проти 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських окупантів у районі Селидового, що на тимчасово окупованій території Донецької області.
 
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
 
Окрім того, українські військові завдали ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Серед них — Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському край рф, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії.
 
Результати ураження уточнюються.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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