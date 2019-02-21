На Донеччині затримали організаторку "виборів" в окупованому Донецьку
Згідно з інформацією, що місцева жителька обіймала посаду "заступника голови територіальної виборчої комісії" однієї з дільниць Новоазовського району. За грошову винагороду вона забезпечувала організацію і проведення фейкового волевиявлення, повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці затримали жінку на підконтрольній українській владі території, куди вона приїхала в особистих справах.
За даними СБУ, жінці оголошено про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок затвердили рішення щодо запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.
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