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На Донеччині затримали організаторку "виборів" в окупованому Донецьку

Правоохоронці затримали жінку на підконтрольній українській владі територіЇ
На Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали одну з організаторів псевдовиборів так званих "голови ДНР та депутатів народної ради", які бойовики проводили в листопаді 2018 року.
На Донеччині затримали організаторку "виборів" в окупованому Донецьку Фото:@murderotica_

Згідно з інформацією, що місцева жителька обіймала посаду "заступника голови територіальної виборчої комісії" однієї з дільниць Новоазовського району. За грошову винагороду вона забезпечувала організацію і проведення фейкового волевиявлення, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали жінку на підконтрольній українській владі території, куди вона приїхала в особистих справах.

За даними СБУ, жінці оголошено про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок затвердили рішення щодо запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.

 

 

 
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21 02 2019 13:55
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