На Донеччині затримали організаторку "виборів" в окупованому Донецьку

На Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали одну з організаторів псевдовиборів так званих "голови ДНР та депутатів народної ради", які бойовики проводили в листопаді 2018 року.

Згідно з інформацією, що місцева жителька обіймала посаду "заступника голови територіальної виборчої комісії" однієї з дільниць Новоазовського району. За грошову винагороду вона забезпечувала організацію і проведення фейкового волевиявлення, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали жінку на підконтрольній українській владі території, куди вона приїхала в особистих справах.

За даними СБУ, жінці оголошено про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок затвердили рішення щодо запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.