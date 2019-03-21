"На дипломатичному фронті треба наступати", - Зеленський

Кандидат у президенти, артист Володимир Зеленський допускає прямі переговори з Росією про закінчення конфлікту на Донбасі.

Такі переговори можливі у випадку необхідності та схвалення західних партнерів. "На дипломатичному фронті ми повинні вести наступ, а не чекати, поки це зроблять за нас. Потрібно вести переговори ...Якщо ми разом з нашими союзниками і партнерами визнаємо за необхідне, то, можливо, потрібно буде і з Росією вести двосторонні переговори. Але принцип повинен бути один: ніхто не має права вирішувати що-небудь щодо України без участі України", — сказав Зеленський у інтерв'ю виданню "Новое время".

Артист також виключив будь-які поступки в питаннях суверенітету і територіальної цілісності України. Зеленський підкреслив важливість і необхідність переходу української армії на стандарти НАТО, але зазначив, що питання вступу України до Північноатлантичного альянсу має вирішуватися на референдумі.

Раніше, Зеленський заявив, що назве пʼять ключових людей своєї команди після першого туру виборів.