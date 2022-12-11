На Дитячому Євробаченні-2022 перемогла Франція, Україна на 9 місці

Злата Дзюнька з України посіла 9 місце

У столиці Вірменії Єревані завершився фінал Дитячого Євробачення-2022. У ньому взяли участь юні співаки з 16 країн. Переможнцем став представник Франції з піснею «Oh Maman!». Він набрав найбільше голосів серед всіх учасників – 203 бали. На другому місці – Вірменія з результатом 180 балів.

Злата Дзюнька з України посіла 9 місце. Професійне журі усіх країн-учасниць віддало нашій співачці 47 балів, а глядачі оцінили її виступ у 64 бали. Всього Злата отримала 111 балів, інформує Євробачення Україна.