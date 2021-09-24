На Ельбрусі під час сходження загинули п'ятеро альпіністів

В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули

У МНС Росії заявили, що п'ятеро альпіністів загинули під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії.

"В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули", - сказали у пресслужбі МНС Росії.

У відомстві додали, що о 02:45 пошуково-рятувальна операція на горі Ельбрус повністю завершена.

Всього до робіт були залучені майже 70 осіб і 16 одиниць техніки.

Зазначається, що в четвер група альпіністів із 19 осіб, що піднялися на Ельбрус на висоту 5400 метрів, запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.

Як повідомлялося, у Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст Петро Борис.