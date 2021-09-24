НОВИНИУ МНС Росії заявили, що п'ятеро альпіністів загинули під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Ельбрусі під час сходження загинули п'ятеро альпіністів
В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули
Фото: tass.ru
Про це повідомляє Інтерфакс.
"В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули", - сказали у пресслужбі МНС Росії.
У відомстві додали, що о 02:45 пошуково-рятувальна операція на горі Ельбрус повністю завершена.
Всього до робіт були залучені майже 70 осіб і 16 одиниць техніки.
Зазначається, що в четвер група альпіністів із 19 осіб, що піднялися на Ельбрус на висоту 5400 метрів, запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.
Як повідомлялося, у Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст Петро Борис.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 09 2021 12:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українка перемогла на конкурсі "Міс світу плюс сайз"
- ФОТО Учені знайшли у США людські сліди, яким понад 20 тисяч років
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном