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На Ельбрусі під час сходження загинули п'ятеро альпіністів

В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули
У МНС Росії заявили, що п'ятеро альпіністів загинули під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії.
На Ельбрусі під час сходження загинули п Фото: tass.ru
Про це повідомляє Інтерфакс. 
 
"В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули", - сказали у пресслужбі МНС Росії.
 
У відомстві додали, що о 02:45 пошуково-рятувальна операція на горі Ельбрус повністю завершена.
 
Всього до робіт були залучені майже 70 осіб і 16 одиниць техніки.
 
Зазначається, що в четвер група альпіністів із 19 осіб, що піднялися на Ельбрус на висоту 5400 метрів, запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.
 
Як повідомлялося, у Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст Петро Борис.
 
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24 09 2021 12:10
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