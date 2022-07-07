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На фронті запрацювала артилерія надана Заходом

"Наші захисники завдають відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістик окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії..."
Президент України відзначив успішну роботу західної артилерії.
На фронті запрацювала артилерія надана Заходом Фото: з вільного доступу

"Нарешті потужно запрацювала західна артилерія. Зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність саме така, як треба", - сказав він у відеозверненні у середу ввечері.

"Наші захисники завдають відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістик окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем лише зростатимуть", - сказав президент.

"Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас - там наразі найжорстокіше протистояння, біля Слов'янська та Бахмута. Боремося за Харківщину. Нехай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі - довгий, а перевага їхньої артилерії - вічна", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зуважив, що на окупованих територіях заблокувано доступ до соціальних мереж, You Tube. "Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - розповів президент. 

Він звернувся із закликом до тих, хто має можливість говорити з людьми на півдні нашої держави - з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами - поширювати там правду.

"Використовуйте будь-яку нагоду, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них пам'ятаємо і за них боремося", - сказав Зеленський.

 

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07 07 2022 10:07
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