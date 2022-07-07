На фронті запрацювала артилерія надана Заходом

"Наші захисники завдають відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістик окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії..."

Президент України відзначив успішну роботу західної артилерії.

"Нарешті потужно запрацювала західна артилерія. Зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність саме така, як треба", - сказав він у відеозверненні у середу ввечері.

"Наші захисники завдають відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістик окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем лише зростатимуть", - сказав президент.

"Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас - там наразі найжорстокіше протистояння, біля Слов'янська та Бахмута. Боремося за Харківщину. Нехай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі - довгий, а перевага їхньої артилерії - вічна", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зуважив, що на окупованих територіях заблокувано доступ до соціальних мереж, You Tube. "Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - розповів президент.