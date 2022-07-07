На фронті запрацювала артилерія надана Заходом
"Нарешті потужно запрацювала західна артилерія. Зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність саме така, як треба", - сказав він у відеозверненні у середу ввечері.
"Наші захисники завдають відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістик окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем лише зростатимуть", - сказав президент.
"Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас - там наразі найжорстокіше протистояння, біля Слов'янська та Бахмута. Боремося за Харківщину. Нехай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі - довгий, а перевага їхньої артилерії - вічна", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський зуважив, що на окупованих територіях заблокувано доступ до соціальних мереж, You Tube. "Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - розповів президент.
Він звернувся із закликом до тих, хто має можливість говорити з людьми на півдні нашої держави - з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами - поширювати там правду.
"Використовуйте будь-яку нагоду, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них пам'ятаємо і за них боремося", - сказав Зеленський.
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