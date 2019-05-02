На Гаваях розглядають заборону продажу цигарок молодшим за 100 років
Відтак їх пропонують продавати з 30 років до наступного року і з часом підвищувати вік для купівлі цигарок - до 100 років у 2024 році. Пропонована заборона не стосується електронних цигарок, сигар та жувального тютюну, повідомляє CNN.
Нині цигарки можна купити з 21 року, таку вікову позначку встановили у 2016 - і це одні з найсуворіших обмежень для купівлі цигарок у США. У більшості штатів їх можна купити з 18 років, у деяких - з 19.
Текст законопроекту починається словами: "Цигарка вважається найсмертоноснішим артефактом в історії людства".
Поступова заборона пов'язана з потенційними втратами у бюджеті, тому місцевій владі необхідний час, аби скорегувати це питання. У законопроекті зазначено, що Гаваї щорічно отримують до 100 мільйонів від податку на продаж цигарок.
Нагадаємо, у португальському селі дітям дозволяють палити цигарки на Богоявлення. Діти й батьки спільно палять цигарки на свято Богоявлення.
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