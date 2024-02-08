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На газопроводі у Пермському краї рф пролунав вибух

08 лютого 2024, 21:57
На газопроводі у Пермському краї рф пролунав вибух
Фото: firtka.if.ua
Пожежа локалізована на 250 квадратах, з газопроводу б'є смолоскип.

Вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі в селищі Куєда Пермського краю росії.

Про це повідомив Telegram-канал Mash та оприлюднив відео.

"Горять три цистерни у складі. Полум'я вже перекинулося на два житлові будинки. З опіками госпіталізували одну жінку та підлітка, який надихався димом", - йдеться у повідомленні під відео.

Також повідомляється, що шестеро людей, серед яких дві дитини, постраждали від вибуху на газопроводі у Пермському краї. Один житловий будинок згорів майже повністю – у нього обвалився дах. Пожежа локалізована на 250 квадратах, з газопроводу б'є смолоскип.

 

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