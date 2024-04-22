На Грецію та Іспанію сильно тиснуть, щоб надати Україні системи Patriot – FT

Збройні сили цих країн мають понад 10 систем Patriot, а також інші, зокрема С-300.

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

Лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

"Обом лідерам, чиї збройні сили мають понад 10 систем Patriot, а також інші, такі як С-300, зазначили, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою", ‒ зазначає видання.