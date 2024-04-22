Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Грецію та Іспанію сильно тиснуть, щоб надати Україні системи Patriot – FT

22 квітня 2024, 13:31
На Грецію та Іспанію сильно тиснуть, щоб надати Україні системи Patriot – FT
джерело slovoidilo
Збройні сили цих країн мають понад 10 систем Patriot, а також інші, зокрема С-300.

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

Лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

"Обом лідерам, чиї збройні сили мають понад 10 систем Patriot, а також інші, такі як С-300, зазначили, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою", ‒ зазначає видання.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні", ‒ заявило газеті одне з джерел.

ЄС тисне також на Польщу та Румунію, які мають Patriot, але тиск є меншим через вразливіше розташування країн на кордоні з Україною.

 

ГреціяІспаніявійна в Україніросія окупантиППО Patriot

Останні матеріали

Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об’єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об’єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється