На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух – Politico

За інформацією офіційних джерел у результаті вибуху в Чорному морі постраждали члени екіпажу.

Вантажне судно з Греції, ймовірно натрапило на міну в Чорному морі, коли прямувало в Україну для завантаження зерна.

Про це пише Politico.

Судно "Vyssos" під панамським прапором направлялося до українського порту Ізмаїл, коли натрапило на вибуховий пристрій у дельті Чорного моря.

За інформацією офіційних осіб, вибух спричинив пошкодження судна та невелику пожежу, а також легкі травми у двох грецьких моряків та єгипетського кухаря.

Українська влада направила на судно рятувальників і лікарів, вони надали допомогу постраждалому екіпажу.

Зараз судно прямує до порту Ізмаїл у супроводі буксирів і, як очікується, прибуде в п’ятницю.