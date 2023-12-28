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На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух – Politico

28 грудня 2023, 21:31
На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух – Politico
Фото: Sky News
За інформацією офіційних джерел у результаті вибуху в Чорному морі постраждали члени екіпажу.

Вантажне судно з Греції, ймовірно натрапило на міну в Чорному морі, коли прямувало в Україну для завантаження зерна.

Про це пише Politico.

Судно "Vyssos" під панамським прапором направлялося до українського порту Ізмаїл, коли натрапило на вибуховий пристрій у дельті Чорного моря.

За інформацією офіційних осіб, вибух спричинив пошкодження судна та невелику пожежу, а також легкі травми у двох грецьких моряків та єгипетського кухаря.

Українська влада направила на судно рятувальників і лікарів, вони надали допомогу постраждалому екіпажу.

Зараз судно прямує до порту Ізмаїл у супроводі буксирів і, як очікується, прибуде в п’ятницю.

Греціякорабельвійна в Україніросія окупанти

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