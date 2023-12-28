На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух – Politico
Вантажне судно з Греції, ймовірно натрапило на міну в Чорному морі, коли прямувало в Україну для завантаження зерна.
Про це пише Politico.
Судно "Vyssos" під панамським прапором направлялося до українського порту Ізмаїл, коли натрапило на вибуховий пристрій у дельті Чорного моря.
За інформацією офіційних осіб, вибух спричинив пошкодження судна та невелику пожежу, а також легкі травми у двох грецьких моряків та єгипетського кухаря.
Українська влада направила на судно рятувальників і лікарів, вони надали допомогу постраждалому екіпажу.
Зараз судно прямує до порту Ізмаїл у супроводі буксирів і, як очікується, прибуде в п’ятницю.