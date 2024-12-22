Операція включала десятки одиниць роботизованої техніки, що діяли одночасно на вузькій ділянці фронту.

Бригада Національної гвардії України провела операцію з використанням наземних і повітряних безпілотників для штурму російських позицій у Харківській області, поблизу північного кордону з росією. Операція включала десятки одиниць роботизованої техніки, що діяли одночасно на вузькій ділянці фронту.

"Мова йде про десятки одиниць роботизованої та безпілотної техніки одночасно на невеликій ділянці фронту", - зазначив речник 13-ї бригади Національної гвардії.

Ця операція стала свідченням високого рівня технологічної підготовки українських військових, але також виявила слабкі сторони у їхній здатності компенсувати чисельну перевагу російських сил. Використання повністю автоматизованої техніки у штурмі демонструє нестачу піхоти, адже бригада, яка обороняє 8-кілометрову ділянку фронту, протистоїть чотирьом російським полкам. Це співвідношення у 2000 українських військових проти приблизно 6000 російських солдатів є типовим по всій лінії фронту.