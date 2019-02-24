На Харківщині шестирічний хлопчик загинув, провалившись під лід

"6-річний хлопчик і його 4-річна сестра пішли гуляти по замерзлому ставку. Вони зайшли на тонкий лід, який тріснув, і хлопчик провалився. Дівчинка побігла кликати на допомогу, Однак, коли дитину витягли з води, було вже пізно", - повідомили в Нацполіції області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Співробітники поліції встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.

Зазначимо, що столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій закликало громадян бути максимально обережними на кризі. Також відомство опублікувало перелік заходів безпеки на льоду.